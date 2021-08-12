ظهور 11 حالة مؤكدة بفيروس كورونا في يوم واحد

الخرطوم: السوداني

سجل السودان (11) حالة مؤكدة بفيروس كورونا، (9) منها بولاية الخرطوم، و(35) حاله اشتباه يوم الأربعاء الماضي، بدون تسجيل حالة وفاة.

وقال تقرير صادر عن وزارة الصحة اليوم الخميس، إن عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى الآن بلغ (37543) حالة.

وأوضح التقرير أن الولايات الأكثر تضرراً من الجائحة وهي (24791) بولاية الخرطوم، و(3498) بولاية الجزيرة، و(1887) في ولاية البحر الأحمر، بينما بلغ إجمالي الوفيات (2803) وبلغ بولاية الخرطوم (1139) أعلى نسبة وفيات وتليها ولاية الجزيرة بـ(542).

وأشار إلى أنّ الذين تماثلوا للشفاء منذ بدء انتشار الفيروس (31473)، والحالات النشطة حتى الآن (122)، و(3145) حالة تحت المراجعة.