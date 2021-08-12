انهيار كلي وجزئي لـ(450) منزلاً بالولاية الشمالية جرّاء السيول والأمطار

الخرطوم: السوداني

كشفت المسوحات بالولاية الشمالية عن انهيار كلي لـ(73) منزلاً، و(377) منزلاً انهياراً جزئياً.

وقال تقريرٌ من وزارة الصحة بالولاية اليوم الخميس، إن نحو (7) مناطق تضررت جراء السيول التي اجتاحت الولاية، وهي: “شيخ شريف، البان جديد، حي الدرجة الثالثة، الديم، ارتدي، السليمات وقرية جوقل”، واشارت الوزارة الى انهيار (29) مرحاضاً.

وكشفت عن تردي الأوضاع بقرية جوقل بمحلية دلقو، التي أدت الى انقطاع الطرق والمياه والكهرباء، منوهة الى ان حصر الأضرار لازتزال جارية في بقية المحليات.

وأكد مدير عام الصحة والتنمية الاجتماعية بالولاية الشمالية د. أبو ذر محمد علي، أهمية توحيد وتضافر الجهود وتعزيز الشراكات مع جمعية الهلال الأحمر السوداني بصورة تضمن الوصول لكافة المتأثرين وإجراء التدخلات اللازمة.