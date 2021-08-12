القيادي بالحزب الشيوعي صالح محمود لـ”السوداني”: نعمل على تكوين تحالف سياسي يضم قوى الثورة

حوار: عبدالرؤوف طه

على نحو مباغت اعلن الحزب الشيوعي السوداني عن ثلاثة لقاءات عقدت مع رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك في الفترة الماضية أخرها لقاء عقد أمس الاول”الثلاثاء”، حيث التقى حمدوك لقيادات رفيعة من ا(لشيوعي) الذي يعمل على تأسيس منصة سياسية جديدة تضم قوى الثورة حد قولهم.. ابرز المشاركين في لقاءات حمدوك ، صالح محمود الذي قطع بأن اللقاءات لا علاقة لها بالعودة للحرية والتغيير وانما غرضها الاساسي تكوين منصة سياسية جديدة مهمتها الاساسية تنفيذ أهداف الثورة .

• هل اللقاءات التي عقدها (الشيوعي) مع رئيس الوزراء غرضها الاساسي عودة الحزب للحاضنة السياسية ” قٌحت”؟

لا أبداً ، لا علاقة للقاءات التي عقدناها مع حمدوك بالعودة للحرية والتغيير ولا علاقة لها بالمنصة القديمة .

• اذن ما الغرض من هذه اللقاءات المكثفة ؟

نحن في الحزب الشيوعي لدينا وثيقة من أجل تأسيس منصة جديدة وتختلف تماماً عن الحرية والتغيير .

• هل الوثيقة التي تتحدث عنها هي بديل للحاضنة السياسية الحرية والتغيير؟

نحن بصدد تكوين تحالف متجاوز للحرية والتغيير .

• ماهي مكونات التحالف الجديد؟

قوى الثورة الحية .

• و اليست الحرية والتغيير جزءت من قوى الثورة؟

نحن طرحنا برنامجت على قوى الثورة عبر ميثاق الحزب الشيوعي السوداني لبناء اصطفاف جديد.

• ماهي ملامح الاصطفاف الجديد الذي يسعى الحزب الشيوعي لتأسيسه؟

يقوم على تنفيذ أهداف الثورة ، كما تعلمون فأن بعض الجهات قطعت الطريق امام الثورة حتى لا تحقق أهدافها ومطالبها ، هذه الاهداف مضمنة في مواثيق الثورة ونسعى نحن لتنفيذها ، نحن مع مطالب الجماهير مع مطالب قوى الثورة التي تواثقنا من أجلها والاصطفاف الجديد سيكون من أجل تنفيذ المطالب المشروعة .

• الا يخشى الحزب الشيوعي من مقاومة الاصطفاف الجديد بواسطة التحالف الحاكم ؟

(مقاومة من اين ؟)

• من الحاضنة السياسية الحاكمة؟

ما يحدث صراع سياسي بيننا ومجموعة أختلفت معنا في الفترة السابقة وكانت تتفق معنا في فترة مضت، و جهدنا الحالي سلمي وعفوي وبالقناعة ، كل من لديه قناعة بفكرتنا مرحب به .

• بمعنى الحزب الشيوعي ماض في تكوين تحالف جديد؟

نعم نعمل على بناء تحالف جديد و”نحن ما خائفين من اي حاجة، ولا خائفين من اي زول ”

• كيف تفاعل رئيس الوزراء د. حمدوك مع طرح الحزب الشيوعي الجديد الساعي لتغيير الحاضنة السياسية ؟

كان تفاعلا جيدا وحمدوك متفهم لوجهة نظرنا التي كانت مقبولة ومحترمة ، والاجتماع معه اتسم بالشفافية والوضوح والصراحة .

• لماذا عقدتم أجتماعات سرية مع حمدوك ثم افصحتم عنها بعد فترة طويلة؟

الاجتماعات ليست سرية وليست جديدة

• ولكن لم يعلن عنها ؟

أعلن عنها سابقاً

• اين اعلن عنها ؟

أعلناً عنها في صحيفة الميدان واللقاءات السابقة لم تكن سرية ولكن كانت قديمة .

• متى كانت ؟

على أيام تكوين الحكومة ، ونحن وضحنا للراي العام أننا التقينا برئيس الوزراء، ولا يوجد سر في اللقاءات واذا كان هنالك سر لما أعلنا عنه مطلقاً .

• هل يوجد وسيط بينكم ومجلس الورزاء ساهم في ترتيبات اللقاءات الماضية ؟

لا توجد أي وساطة فيما يخص لقاءات الشيوعي وحمدوك ، رئيس الورزاء خاطب الشيوعي عبر مؤسسة مكتب رئيس الوزراء التي أرسلت لنا دعوة مباشرة .

• بمعنى د. حمدوك هو من طلب مقابلة الحزب الشيوعي ؟

نعم حمدوك هو من طلب مقابلتنا.

• هنالك من يقول ان المستشار السياسي لحمدوك ، ياسر عرمان هو من رتب اللقاء الاخيرة ؟

لا ، هذا غير صحيح، رئيس الوزراء هو من طلب مقابلتنا دون وساطة .

• بماذا تفسر حضور عرمان للقاء المشترك بينكم وحمدوك؟

حضر بصفته مستشاراً سياسياً لرئيس الوزراء ولم يحضر بصفته وسيطاً، نحن لسنا بحاجة لوساطة حتى نلتقي برئيس الوزراء .

• هل توجد قوى سياسية ملتفة حول الحزب الشيوعي في اصطفافه الجديد؟

نحن معنا قطاعات واسعة من جماهير الشعب السوداني ونحن لا نعتمد على الاحزاب السياسية .

• هل لديكم قطيعة مع الأحزاب السياسية؟

ليست لدينا مشكلة مع الاحزاب السياسية ولكن نحن معنا جماهير الشعب السوداني .

• الشعب السوداني لافتة عريضة.. ماهي الجهات او الاحزاب التي يمكن ان تصطف مع الحزب الشيوعي في تحالفه الجديد؟

ذكرت لك سابقاً معنا قطاع واسع من الشعب السوداني .

• قطاعات واسعة مثل ماذا؟

قطاعات شبابية ومنظمات مجتمع مدني ولكن لا يمكن ان ندعي ان كل القطاعات الشبابية معنا وهنالك مجموعات داعمة للفكرة ومقتنعة بها .

• هل نتوقع ميلاد تحالف سياسي قريب ؟

بكل تأكيد سيكون هنالك تحالف جديد .