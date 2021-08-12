وزير المالية يُشكِّل لجنة تسييرية لإعداد بورصة الذهب والمعادن

الخرطوم: السوداني

أصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، جبريل إبراهيم، قراراً اليوم الخميس، قضى بتشكيل لجنة تسييرية للإعداد لقيام سوق مال المعادن.

وأوضح القرار، مهام اللجنة في وضع خُطة تنفيذية لقيام البورصة ووضع تصوُّر للبيئة التحتية لسوق مال المعادن وفق المعايير العالمية المتعارف عليها في أسواق المال، بالإضافة لوضع تصوُّر للهيكل التنظيمي وتصوُّر للوائح البورصة التنفيذية وفقاً لأحدث الممارسات ووضع تصوُّر للمتطلبات الفنية الخاصة بنظام التداول الإلكتروني للبورصة، ويتوقع أن تبدأ البورصة نشاطها قريباً.

وتتكون اللجنة من وكيل أول وزارة المالية رئيساً، وكيل وزارة المعادن عضواً، السيد مدير عام سلطة تنظيم أسواق المال عضواً، نائب محافظ بنك السودان عضواً، مدير عام مصفاة السودان للذهب عضواً، الطيب الجعلي الطيب – سوق الخرطوم للأوراق المالية عضواً ومقرراً.

بالإضافة للخبراء المُختصين في أسواق المال العالمية والمعادن الثمينة عمرو زكريا عبده وعبد العظيم الأموي.