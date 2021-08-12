المريخ يدرس عددا من الخيارات لتعاقدات حراسة المرمى

كشفت مصادر موثوقة الخيارات المطروحة من قبل المدير الفني دييغو غارزيتو بشأن حل ازمة حر اسة المرمي في المريخ

وبحسب التفاصيل المؤكدة فإن المدير الفني غارزيتو شرع في البحث الفعلي عن بعض الخيارات الخاصة بخانة حراسة المرمي وشدد على ضرورة اكمال الاتفاق معها والسعي من اجل ضمها بشكل فوري للكشف الافريقي وذلك حتى تكون ضمن خيارات النادي خلال الموسم القادم

وفي مفاجأة من العيار الثقيل يقف على راس هذه الاسماء حارس مرمي الاهلي شندي، والمنتخب الوطني السابق، اسحاق آدم، وأحتل الاخير المرتبة الاولي في خيارات المدير الفني غارزيتو الباحث عن التعاقد مع حارس مرمي كفء نسبة لعدم قناعة الطاقم الفني بالاسماء الموجودة حاليا، بالاضافة الى تدني المستويات الفنية لبعض الاسماء وفي مقدمتها الحارس منجد النيل.

ومن الاسماء التي تتواجد ضمن الخيارات حارس مرمي الاهلي مروي احمد بيتر الذي يبدي الطاقم الفني بالمريخ قناعة كبيرة بالامكانيات التي يتمتع بها وسبق ان دخل النادي في تفاوض مباشر مع اللاعب وناديه وقطع شوطا بعيدا في استقطابه بيد ان القضية والهاجس الذي يورق الجميع هي ان السجل المدني للحارس الشهير الذي سبق وان دخل في الكثير من القضايا بسبب اختلاف اسمه وعدم وجود اوراق له في الجهات الرسمية وهي المشكلة التي اكدت بعض المصادر المقربة من اللاعب اقترابه من الوصول الى حل نهائي لها.

وبالمقابل لم يبتعد حارس مرمي المنتخب الوطني والمريخ السابق اكرم الهادي سليم عن خيارات المدير الفني غارزيتو، بيد ان حظوظ اللاعب في التعاقد معه ضعيفة وذلك لعدد من الاسباب على راسها عدم جاهزيته من الناحية الفنية اثر الاصابة التي تعرض لها والتي جعلته بعيدا عن المشاركة طيلة الفترة الماضية وهو ما يختلف مع توجه الجهاز الفني الذي يبحث عن حارس مرمي جاهز يكون اضافة مثلى للنادي في الاستحقاقات القادمة

يذكر ان حارس مرمي الهلال، جمال سالم نفي لمقربين اليه اكماله للاتفاق مع نادي المريخ واشار الى ان الاخبار التي تتحدث عن عودته لا اساس لها من الصحة، ياتي ذلك في وقت اكدت فيه مصادر مقربة من رئيس المريخ آدم سوداكال عدم ممانعة الاخير من التعاقد مع جمال سالم حالما كان موقف الاخير يسمح له بالانتقال الفوري الى المريخ خلال فترة التسجيلات القادمة.