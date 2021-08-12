الهلال يستضيف توتي بملعبه الليلة

يستضيف الهلال في السابعة من مساء اليوم الخميس ضيفه توتي ضمن مواجهات الدوري الممتاز ويدخل الازرق المباراة بدوافع كبيرة من اجل المضي إلى الامام في صدارة روليت منافسه الدوري الممتاز بفارق خمس نقاط عن نده التقليدي المريخ وينتظر ان يدفع مدرب الهلال البرتغالي فورموسينو، بعناصره الثابتة وفي مقدمتها المهاجم محمد عبد الرحمن الباحث عن تحطيم الرقم القياسي بشأن هدافي بطولة الدوري الممتاز بعد ان تمكن من تسجيل اكثر من ٢٥ هدفا خلال المباريات الماضية ومازالت الفرصة مواتية امامه للوصول إلى شباك المزيد من الأندية، كما ينتظر ان تشهد المباراة ندية لا سيما وان توتي يبحث عن تأمين موقفه والخروج بنتيجة إيجابية