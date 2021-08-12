الرئيسان البرهان وأردوغان يؤكدان متانة علاقات البلدين ويتعهدان بتطويرها الى آفاق أرحب

أنقرة: السوداني

عقد رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمرا صحفيا مشتركا في ختام المباحثات التي جرت بين الجانبين مساء اليوم الخميس بالقصر الرئاسي بأنقرة.

واثنى رئيس مجلس السيادة الإنتقالى الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على المواقف التركية الداعمة للسودان خلال الفترة الانتقالية ودعمها للتغيير الذي أحدثه الشعب السوداني من الحرية والعدالة والسلام.

وعبر رئيس مجلس السيادة عن شكره وتقديره للدعوة التي تلقاها من الرئيس أردوغان لزيارة تركيا.

ولفت سيادته الى متانة وازلية علاقات البلدين وحرص السودان علي تعزيزها لبناء مستقبل البلدين مشيرا إلى المكانة المرموقة التي تحتلها تركيا علي المستوي الإقليمي والدولي.

وقال البرهان أن قيم العدالة والحرية والسلام التي ينشدها السودان عبر ثورة ديسمبر جسدتها تركيا من خلال التعايش السلمي بين كافة مكوناتها المجتمعية.

ووصف رئيس مجلس السيادة زيارته إلى تركيا بأنها نقطة انطلاق لتوطيد دعائم التعاون والبناء الأخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وتعهد سيادته بإنزال الاتفاقيات التي وقعها السودان مع تركيا الى أرض الواقع بما يعود نفعه علي السودان وتركيا.

وقدم رئيس مجلس السيادة الدعوة للرئيس التركي لزيارة السودان لتعزيز التواصل علي مستوي المسؤولين بالبلدين.

وأبان الرئيس التركي أن المباحثات تطرقت للعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والتحول الكبير الذي يشهده السودان بفضل ثورة ديسمبر.

وأشار سيادته الى انه تم الاتفاق علي تفعيل أعمال اللجنة العليا واللجان الوزارية المشتركة وتطوير التعاون في مجالات الطاقة والصناعات الدفاعية.

وأكد الرئيس التركي أن تركيا ستظل داعمة للسودان في المرحلة المقبلة خاصة في مجال البنى التحتية وسيبقي التشاور بين البلدين قائما لتحقيق المصالح المشتركة.

وقال أردوغان أن السودان بلد صديق لتركيا ربطتهما ثقافات مشتركة منذ ماضي بعيد و إن الزيارة ستحمل البشرى لمرحلة جديدة في علاقات البلدين.

وأضاف سيادته أن السودان في المرحلة التي يقودها البرهان حقق إنجازات كبيرة وسيصل الى مكانته المرموقة في القريب العاجل.

وحث سيادته علي ضرورة معالجة القضايا الحدودية بين السودان وإثيوبيا سلمياً بما يحقق الاستقرار في الإقليم.