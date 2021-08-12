بالصور.. إلقاء القبض على41 متهماً عقب مداهمة لوكر جريمة شهير شرقي الخرطوم

الخرطوم: السوداني

القت الشرطة اليوم الخميس، القبض على 41 متهماً بأشهر أوكار الجريمة، المسمى بالحُفر قرب مستشفى الساحة، شرقي الخرطوم.

ونظم القسم الشرقي الخرطوم حملة مداهمة كبرى، على المنطقة المسمي بالحفر شرق مستشفى الساحة وسوق الجمعة باركويت وتقاطع الخيمة وسوق الجمعة.

واسفرت الحملة عن توقيف 41 متهما وضبط أربعة كارو واسلحة بيضاء وأشياء اخرى مختلفة، كما تم توزيع دوريات ثابتة للارتكاز بالموقع.

و شكا عدد من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، لتعرضهم إلى نهب وتهديد بالاسلحة البيضاء، قُرب هذا الوكر الذي بات معروفاً، وأصبح مهدداً أمنياً لمواطني الخرطوم.