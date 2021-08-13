خبير ينتقد استبدال التعاون الروسي بالفرنسي في مجال الزراعة

الخرطوم: السوداني

انتقد الخبير المتخصص في الزراعة د.معتز محمد أحمد قيام الحكومة بفتح المجال أمام شركات فرنسية للاستثمار في مشروع الجزيرة، مؤكداً أن هذا الأمر سيحول المزارعين من منتجين إلى عمالة وأن معظم الإنتاج سيكون لصالح تلك الشركات وبالتالي لن تستفيد الدولة من الأرباح,

وأشار د.معتز إلى تجربة التعاون مع الشركات الروسية في مجال الزراعة بأنها كانت ناجحة لانها تقوم على اعمال تجارية ذات فائدة للطرفين وتساعد باستيراد الآلات الزراعية والتي هي اكثر جودة من النماذج المطروحة الآن بالأسواق بجانب مساهمتها في تطوير الصناعات اللصيقة كتربية وشراء المواشئ وصناعة الاعلاف المركبة.

وقال الخبير في مجال الزراعة أن تجاوز الوزارة لهذا التعاون واستبداله بآخر لا يعود بفائدة للسودان يعد لغزاً يستدعي محاولة كشفه منبهاً أن التعاون في المجالات الزراعية والصناعية تحسمه الفائدة للطرفين.