انشاء نيابة متخصصة لبلاغات السكة حديد

الخرطوم : ابتهاج

استعرضت هيئة سكك حديد السودان مع النائب العام المكلف مبارك محمود عثمان، حول التداعيات الأخيرة التي حدثت بالسكة حديد، من تعدي وسرقات، واعلنت عن الموافقة على إنشاء نيابة متخصصة لبلاغات السكة حديد، وإعطاء الأولوية لقضايا السكة حديد بالمحاكم

وقال مدير الهيئة وليد محمود، في تصريح صحافي امس، إن الهيئة قدمت ملخصا عن التعدي على أراضي وعقارات السكة حديد، وسرقات معدات ومثبتات الخطوط، موضحا أن التعدي صار” مهددا امنيا واقتصاديا خطيرا” لحركة سير القطارات، وارواح المواطنين والبضائع والعاملين بالسكة حديد، مشددا على ضرورة إنشاء نيابة متخصصة للسكة حديد بالخرطوم للفصل السريع في قضايا الهيئة، وتناول النائب العام أهمية السكه حديد ودورها الطليعي في ربط ربوع الوطن والدور الكبير الذي تلعبه في التنمية الاقتصادية، مؤكدا تفهمه لهذه القضايا التي ترتقي لجرائم التخريب الاقتصادي وتعريض أرواح المواطنين للخطر، مشيرا لدعمه الكامل لمساندة السكة حديد.