أصحاب مصانع حديد: السلطات تعاملنا بطريقة سيئة في تحصيل رسوم الإنتاج تصل للإغلاق

الخرطوم:الطيب علي

كشفت مصادر موثوقة فى مصانع الحديد عن تسبب إلغاء الدولار الجمركي في حدوث ارتفاع كبير فى السلعة، فضلا عن ارتفاع تكلفة الكهرباء والوقود والإبقاء على رسوم القيمة المضافة 17٪

وقالت المصادر لـ ( السوداني) أن سعر طن الحديد المشكل ارتفع من نحو 300 و320 سابقا إلى 380 و390 الف جنيه حالياً كما ارتفع سعر الطن من السيخ إلى 350 و َ340 ألف جنيه وعزا السبب الرئيس لذلك لارتفاع الدولار الجمركي إضافة إلى رسوم القيمة المضافة ورسوم الإنتاج التي تصل لنسبة 20 ٪من تكلفة الإنتاج وتوقع زيادتها مجددا بنسبة كبيرة كما أن هناك رسوم بنسبة 1٪ من قيمة المبيعات كدعم للطلاب و85 جنيها عن كل طن لدعم الولاية فضلا عن ارتفاع تكلفة الكهرباء من 1.6الى 6.35 للكيلو واط في القطاع الصناعي ما يدفع أصحاب المصانع لاستخدام الجازولين بالاستيراد الحر والذي يتراوح ما بين 1300 الى 1400 جنيه للجالون علاوة على ارتفاع تكلفة اجور العاملين واسعار الترحيل وتكلفة الوجبات. وأشار مصدر مسؤول بأحد مصانع الحديد فضل عدم ذكر اسمه لـ السوداني إلى أن ارتفاع الخام في الخارج بنسبة 80٪ انعكس أيضا على زيادة اسعار الحديد كما أن هناك ارتفاع سعر النولون للبضائع من الصين من 4 إلى 8 آلاف دولار للكونتينر 40 قدم كما ارتفع النولون البحري للحديد الأوكراني من 35 إلى 70دولار للطن كما ارتفع سعر الترحيل من بورتسودان من 4 إلى 12 الف جنيه للطن ولفت إلى أن هناك سوء معاملة في جمع رسوم الإنتاج وقيام السلطات بإغلاق المصانع يوميا بسبب هذه المشكلة.