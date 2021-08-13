كوارث الأمطار والفيضانات* *غرق وسقوط المنازل ..فقدان الأرواح والممتلكات*

الخرطوم: محاسن أحمد عبد الله

رسم خريف هذا العام بعد تسببه في دمار كثير من المنازل وفقدان الارواح والممتلكات صورة قاتمة في وجوه المتضررين الذين سكن الحزن واليأس دواخلهم بعد أن فقدوا المأوى وأصبحوا في العراء لا حول لهم ولا قوة بسبب اجتياح الفيضانات لمنازلهم ما بين طرفة عين وانتباهتها ليصطدموا بواقع مرير بعد أن وجدوا انفسهم واسرهم في العراء لا حيلة لهم سوى مواجهة ذلك المصير المجهول.

*هيجان النيل*

هدرت أمواج النيل متلاطمة بشدة بعد أن ارتفعت مناسيبه لدرجة الخطورة ليكتسح عددا كبيرا من المنازل بمنطقة الفتيح العقليين والشقيلاب والقرى القريبة منه وعددا من المناطق في ولايات السودان المختلفة لتغمر تلك الأمطار المساكن والمدارس والمتاجر ليتسبب في أضرار بالغة لا ترفع عن اهليهم الا بتلبية نداء الاستغاثة من الخيرين واصحاب الشهامة والمروءة وهو ماحدث بالفعل بتسيير القوافل الغذائية والصحية في ظل غياب الجهات المسؤولة.

*فقدان الأرواح*

تسببت الأمطار في دمار كثير من المنازل التي تهدمت على رؤوس أهلها منهم من نجا ومنهم من لقي حتفه من الصغار والكبار من بينهم السيدة زينب أحمد التي تقطن في مدينة الابيض فقدت طفلتها وفلذة كبدها ذات الاربعة أعوام بعد أن سقطت عليها الغرفة بسبب المطر الشديد وتأذت الام دعندما محاولات انقاذ ابنتها بكسر في قدمها أجريت بسببه عملية جراحية عاجلة فيما تمت مواراة جثمان طفلتها الثرى وسط دموع اسرتها وأهل الحي.

كذلك فقد الكثيرون بسبب سقوط المنازل عليهم وبعضهم تعرض للكسور.

*الأسواق والمتاجر*

تضررت كذلك بسبب الأمطار كثير من الأسواق والمتاجر في الخرطوم وتعطلت حركة البيع والشراء بعد أن غمرتها المياه ليصبح صعبا الوصول اليها.

من بين الأسواق المتضررة السوق الشعبي الخرطوم والسوق العربي وسوق ليبيا بامدرمان

فيما وجدت مياه الأمطار منفذا اخترقت من خلاله عددا من المتاجر كذلك المدارس والمشاتل الزراعية والطرق الرئيسية التي اغلق البعض منها، فيما قطع بعضها بسبب الاندفاع الشديد لمياه الأمطار التي حطمت الاسفلت ليصبح سير العربات عليه فيه كثير من الخطورة.

*الميادين الرياضية*

رصدت كاميرا (السوداني) مياه الأمطار التي غمرت عددا كبيرا من ميادين كرة القدم في الأحياء المختلفة ليتوقف النشاط الرياضي وتصبح تلك الميادين عبارة عن برك لتوالد الباعوض والناموس ولم تجد عمليات الشفط لان الغالبية يقومون بفتح مجار ناحية تلك الميادين لتنفيس المنازل والشوارع الداخلية من مياه الأمطار التي غمرتها.

*أضرار صحية*

مع هطول الأمطار الشديدة والفيضان ظهرت كميات كبيرة من العقارب والثعابين التي جرفتها السيول خاصة في الاقاليم والمناطق الزراعية كذلك اعداد كبيرة من التماسيح بدأت تظهر علي النيل وتم التحذير منها بواسطة السلطات بعدم الاستحمام في النيل وعدم التواجد في المناطق الخطرة حفاظا على الارواح. كذلك أدى ركود مياه الأمطار الكثيرة الى توالد البعوض والذباب مما أدى لتفشي الملاريات وحالات من الاسهالات المائية (الكوليرا) مما يتطلب مزيدا من الدعم والرعاية الصحية من الدولة.

*معاناة مستمرة*

حتى رصدنا وكتابتنا هذا التقرير ما زالت هناك منازل غارقة واخرى مهددة بالغرق واخرى آيلة للسقوط مع تزايد اعداد المتضررين الذين لا مأوى لهم يحتمون تحت الخيام ومنازل معارفهم وأصدقائهم الذين قاموا بنجدتهم.

كما زالت معاناة الكثيرين من نقص الغذاء والدواء والكساء موجودة وما يصل من معونات انسانية لا يغطي الحاجة

فيما لايزال البعض ينتظر الاجلاء من مناطق الغرق الى بر آمن.