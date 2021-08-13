المريخ يعود لسكة الانتصارات بثنائية مستحقة أمام فهود الشمال

الخرطوم : السوداني

عاد المريخ لسكة الانتصارات بعد أن حقق فوزا مهما على الامل عطبرة بهدفين نظيفين في المباراة التي جرت مساء امس باستاد الخرطوم ويدين المريخ بانتصاره الى لاعبيه أحمد آدم ( بيبو) والجزولي نوح اللذين احرزا الاهداف في شوط اللعب الثاني، وقدم المريخ واحدة من افضل مبارياته مستفيدا من خبرات ومهارات عدد من لاعبيه الذين قدموا السهل الممتنع وارتفع الاحمر بنقاطه الى 59 نقطة.

وواصل الفرنسي غارزيتو سلسلة التجريب في مباراة الامس حيث دفع بتشكيلة جديدة ضمت كلا من منجد النيل في حراسة المرمي الى جانب امير كمال وبخيت خميس ورمضان عجب وطبنجة في خط الدفاع بينما قاد الوسط كل من ضياء الدين محجوب ومحمد الرشيد والجزولي نوح وشارك في المقدمة الهجومية توني وبكري المدينة.

الشوط الاول

وبدأت المباراة منذ الدقائق الاول بتنافس واضح بين لاعبي الفريقين حيث وفي الوقت الذي حاول فيه المريخ اختراق دفاعات الامل عطبرة عن طريق التحركات الفردية التي كان يقوم بها كل من توني الى جانب الجزولي نوح الا أن دفاع فهود الشمال كان في الموعد وبالمقابل شكل الثنائي عمار الدون وفلاح عيد من الامل عطبرة خطورة كبيرة على المريخ من خلال التحركات التي قاموا بها واستفادوا من بعض الهفوات من لاعبي وسط المريخ، وكان المريخ قريبا من احراز الهدف الاول عن طريق لاعبه أحمد آدم الا ان كرة الاخير تجاوزت مرمي الامل عطبرة بقليل قبل ان يعود اللاعب بكري المدينة ويصوب كرة قوية تجاه مرمي الحارس كاف الا أن القائم تصدي لها وابعدها، وبخلاف الفرصتين لم تتاح الى المريخ فرصة اخرى للوصول الى مرمي فهود الشمال واضاف الحكم شانتير 3 دقائق وقت اضافي قبل ان يعود ويطلق صافرة النهاية، معلنا انتهاء الشوط الاول بالتعادل السلبي دون أهداف.

الشوط الثاني

وكان المريخ قريبا من التسجيل في بداية الشوط الثاني بعد كرة عكسية من احمد ادم قابلها محمد الرشيد بتمريرة الى المهاجم بكري المدينة لكن كرة الاخير اصطدمت بحارس مرمي فهود الشمال كافي، واستمر مسلسل اللعب بافضلية للمريخ الذي حرص مدربه غارزيتو على اسلوب لعب هجومي كامل مستفيدا من خبرات لاعبه بكري المدينة الذي استفاد من كرة وتوغل بها داخل مناطق الامل عطبرة قبل ان يمررها تجاه اللاعب أحمد ادم الذي اودع الكرة تجاه شباك الامل عطبرة معلنا تقدم الاحمر بهدف دون رد، واستمر اللعب حتى تمكن المريخ من مضاعفة النتيجة عن طريق لاعبه الجزولي نوح من كرة رأسية لم يتواني في وضعها بالشباك،واجرى مدرب المريخ غارزيتو عدة تعديلات في شوط اللعب الثاني ودفع بعدد من اللاعبين على راسهم السماني الصاوي الى جانب عمار طيفور بالاضافة الى عزام عادل في الدقائق الاخيرة للمباراة وسيطر المريخ بالكامل على مجريات المباراة في شوط اللعب الثاني لتنتهي المباراة بفوز الاحمر بهدفين نظيفين.