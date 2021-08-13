ابعاد اديلي يفتح الباب امام رحيله خيارات غارزيتو تثير تساؤلات عديدة بالمريخ

تقرير اخباري : السوداني

اثار ابعاد مدرب المريخ لبعض اللاعبين عن قائمة مباراة الامس العديد من التساؤلات وعلى رأسهم حارس المرمي محمد المصطفى الى جانب لاعب الوسط وجدي هندسة بالاضافة الى المحترف النيجيري اديلي وشكل ابعاد الاخير علامة استفهام كبيرة خاصة في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق في الاصل، وبدا واضحا ان المدرب الفرنسي غارزيتو يسعى لتجريب جميع اللاعبين ومنح النيجيري اديلي الفرصة خلال المباراتين الماضيتين الا ان الاخير لم يقدم المردود الفني المنتظر مما اضطر المدرب لابعاده لاتاحة الفرصة لاوجه اخرى، وشارك وجدي في المباراة. الماضية امام هلال الساحل رفقة الحارس محمد المصطفى الذي تواجد في مباراتي الاهلي مروي وهلال بورتسودان قبل ان يغادر مرمى الفريق في مباراة الامس ليظهر منجد النيل بشكل اساسي وينتظر ان يكون مباريات الدوري الممتاز اختبارا حقيقيا لحراس مرمى الفريق امام المدرب غارزيتو قبل ان يحسم الاخير رايه بشأن التعاقد مع حارس مرمي جديد خلال فترة التسجيلات القادمة حيث يدرس الاخير عدد من الخيارات الموضوعة امامه.