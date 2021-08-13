سوداكال يوافق على طلب اتحاد الكرة

أفادت مصادر موثوقة لـ”باج نيوز”، أنّ آدم عبد الله سوداكال وافق على على قيام جمعية عمومية انتخابية موّحدة في الرابع من سبتمبر المقبل.

وقالت المصادر، إنّ اتّحاد كرة القدم تسلّم عضوية آدم عبد الله سوداكال والتي بلغت 3 آلاف عضو.

ومن المقرّر أنّ تعمل لجنة العضوية التي كوّنها اتحاد كرة القدم على فحص العضوية الخاصة بآدم عبد الله سوداكال ومراجعتها لضمّها إلى العضوية التي قام بها مجلس المريخ المعتمد بقيادة محمد موسى الكندو.

ووفق المصادر، فإنّ آدم عبد الله سوداكال وافق على طلب اتحاد الكرة بقيام جمعية عمومية انتخابية موّحدة في استاد المريخ.

ويعيش نادي المريخ فترة انتقالية بعد إيقاف آدم عبد الله سوداكال وتكليف المجلس المنتخب بقيادة محمد موسى الكندو بتسيير النادي حتى إجراء جمعية عمومية انتخابية قبل الخامس من سبتمبر المقبل.