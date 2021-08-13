والي القضارف يكشف لـ”السوداني” تفاصيل ظهوره في أحد مناشط المؤتمر الوطني

الخرطوم: عبد الرؤوف طه

قال والي القضارف سليمان علي محمد، إنّ الفيديو المتداول له ويظهر في أحد مناشط المؤتمر الوطني، كان يخص منشطاً اجتماعياً بقبليته، وإنّ عمدة القبيلة طلب منه الترحيب بالحضور، وقال إنّ كلمته في المنشط لا تتجاوز محطة “الترحيب”.

وأوضح لـ”السوداني”: هذا المنشط في العام 2009م وظهرت مقدماً أو مذيعاً لكلمة الترحيب بأمر من المعتمد وليس بصفته عضواً في المؤتمر الوطني، ونفى بشدة صلته بالوطني المحلول، واتهم الوالي سليمان علي، فلول النظام السابق في القضارف بالترويج للفيديو لإقالته بعد أن قام بملاحقاتهم وملاحقة كل الفلول الفاسدين، وأبدى سليمان، اسفه على البيانات الصادرة من الكيانات الثورية بالقضارف بما فيها بيان الحرية والتغيير الذي سحب الثقة منه، وقال إنّ مركزية الحرية والتغيير لم تلتق به وعقدت اجتماعاً وأصدرت قرارها، وأشار إلى أنه بصدد إخراج توضيح للرأي العام عن أسباب ظهوره في الفيديو، وأنه سيوضح كذلك للحرية والتغيير بالقضارف.