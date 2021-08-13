وفاة رجل وشقيقته في ظروف غامضة ببورتسودان

بورتسودان: عبد القادر باكاش

عثرت شرطة محلية بورتسودان أمس على جثمانين لشخصين في شقة بحي ديم المدينة غرب. وأبلغت مصادر، (السوداني) أن التحريات أثبتت أن الشخصين هما رجل وامرأة، اخوين؛ لقيا حتفيهما في ظروف غامضة داخل شقتهما يسكنان لوحدهما. الرجل ضرير ويبلغ من العمر ٥٨ عاماً وقد سبق أن أجرى عملية جراحية (كسر في المخروقة)، أما السيدة تبلغ من العمر ٦٣ عاماً كانت تمارض أخاها توفت أثناء غسلها لأخيها الذي توفي بعدها.

وأكدت المصادر أن تقرير الطبيب الشرعي أثبت وفاة السيدة أولاً ثم وفاة أخيها، ومكثا نحو أسبوع دون أن يعثر عليهما أحد حتى فاحت رائحة الجثمانين، مما دفع الجيران لتبليغ الشرطة عن انبعاث روائح كريهة من الشقة. وعثرت الشرطة على جثمان السيدة متحللاً تحللاً كاملاً والآخر متحللاً جزئياً، واستبعدت المصادر وجود شبهة جنائية في الحادثة.