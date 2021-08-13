الشرطة السودانية تهنىء الجيش بعيدهم الـ67

الخرطوم: السوداني

بعثت قوات الشرطة السودانية، بالتهنئة الحارة، للقوات المسلحة، بمناسبة العيد السابع والستين.

وتقدم مدير عام قوات الشرطة الفريق أول حقوقي خالد مهدي إبراهيم الإمام، ونائب المدير العام المفتش العام، وأعضاء هيئة الإدارة وهيئة القيادة والسادة الضباط وضباط الصف والجنود بقوات الشرطة على امتداد الوطن، بأصدق التهاني والتبريكات للسيد القائد العام للقوات المسلحة والسيد رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين والساده أعضاء رئاسة هيئة الأركان، وقادة القوات الرئيسة، والفرق والسادة الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة بمناسبة عيد الجيش السابع والستون.

والذي يجيء وقواتنا المسلحة تسير على ذات درب التضحية والذود عن حياض الوطن، تقدم الشهداء والجرحى، ليبقى الوطن عزيزاً

شامخاً.

وجددت الشرطة تأكيدها في هذه الذكري العطرة، على عهدها بالسند والعضد لحمة واحدة، من أجل أمن وأمان الوطن والمواطن.