بالصور.. الدفاع المدني يسيطر على تسرب مواد خطرة بعدد من الحاويات بالميناء الجنوبي ببورتسودان

بورتسودان: السوداني

تمكنت قوات الدفاع المدني بولاية البحر الأحمر فرعية ميناء بورتسودان من معالجة عدد من الحاويات تحمل مواد كيميائية شديدة الخطورة تسربت محتوياتها بالميناء الجنوبي.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، قال النقيب شرطة مصعب احمد عبد الله أحمد الدفاع المدني قسم الميناء الجنوبي أثناء المرور الروتيني للأفراد بقسم الدفاع المدني الميناء الجنوبي على منطقة تخزين البضائع الخطرة لاحظوا وجود تسريب بعدد 5 حاويات ثلاث منها تحوي حمض النتريك، وحاويتان تحوي حمض الكبريتيك وهي مواد كيميائية شديدة الخطورة ومن خصائصها تآكل و إذابة الحديد والعديد من العناصر الصلبة.

وتسببت المواد في تلف وتآكل للحاويات التي تحوي المواد ومع ارتفاع درجة الحرارة وتفاعلها مع حديد الحاويات بدأت في التبخر وإطلاق أبخرة صفراء اللون (وهي اكاسيد النيتروجين-ثاني أكسيد الكبريت) وهي غازات خانقة شديدة السُّمية قد تؤدي إلى ضرر بالغ في الجهاز التنفسي ثم الوفاة في حالة إستنشاقها.

وبناءً على ذلك تم تشكيل فريق التدخل السريع المختص بمكافحة الحوادث الكيميائية تحت إشراف العقيد عبد الله عبد الصافي مدير الدفاع المدني هيئة الموانئ البحرية وتم اتخاذ عدة تدابير واحترازات واقية لتحجيم الآثار السالبة وانفاذ خطة مهنية بدقة واقصى درجات الحذر وايقاف العمل الفوري بالمنطقة المحيطة.

وبالتنسيق مع إدارة التشغيل بالميناء تم توفير كرينات ورافعات للتعامل مع الحاويات ، وفي عملية تعدُّ فريدة من نوعها عالية المخاطر على القوات العاملة وبعد ارتداء اللبس الواقي المطلوب لمثل هذا النوع من العمليات نجحت القوة في نقل الحاويات إلى منطقة معزولة بمنطقة (دمادما)ثم العمل على فتح الحاويات وإجراء المعالجات اللازمة وفق مقادير ونسب محسوبة بواسطة الخبراء المختصين.

وتم تخفيف الأحماض المتسربة و فرز العبوات السليمة وعزلها وإخراجها خارج الحاويات، و تمت السيطرة على الموقف دون خسائر في الأرواح والممتلكات وإتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية.