تحقيق ل (السُّوداني) يكشف عن تَكدُّس حاويات تتبع لوزارة الصحة بميناء بورتسودان منذ ديسمبر الماضي

الخُرطوم: اليسع أحمد

كَشف تحقيق لـ(السُّوداني) عن تَكدُّس عدد 12 حاوية تتبع لوزارة الصحة الاتحادية بميناء مدينة بورتسودان في انتظار اكتمال إجراءات تخليصها منذ أواخر ديسمبر الماضي.

وقال مُوَظَّف بوزارة الصحة الاتحادية فَضَّل حجب اسمه ل (السُّوداني) إن بعض الحاويات تحتوي على عدد 60 دراجة نارية (موتراً) وصلت الميناء بتاريخ 22 ديسمبر 2020م تَمّ استجلابها كأحد أنشطة مشروع تقوية النظام الصحي كَمنحة مُقَدّمة من مُنظّمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين Gavi لحكومة السودان ممثلة في وزارة الصحة الاتحادية بغرض تنفيذ أنشطة التحصين في المناطق التي يصعب وصولها بالسيارات ببعض ولايات البلاد ، وقال المُوظّف الوزاري إن بداية التأخير يعود لخطأ في إصدار البوليصة لجهة غير الوزارة إضافة لتمادي الوزارة نفسها في تأخير الإجراءات حتى وصلت 8 أشهراً الأمر الذي أدى إدارة الميناء لفرض غرامات ورسوم بدل أرضيات لحاويات المواتر تربوا عن 4 ملايين جنيه.

وأَكّدّت المُوَظّفة بشركة أروى للتوكيلات الملاحية المعنية بشحن المواتر مروة الفاتح، ل (السُّوداني) وجود مواتر التحصين بالميناء الجنوبي بولاية البحر الأحمر مُنذُ مطلع يناير 2012م وحتى الآن. وقالت مروة إن الشركة في انتظار المُخلِّص من قبل الوزارة لاستخراج إذن التسليم وإكمال إجراءات التخليص منذ أواخر ديسمبر الماضي، ونوّهت إلى أن المواتر موزّعة على حاويتين حاوية بها 40 موتراً وأخرى بها 20 موتراً، وكشفت عن إجمالي الحاويات التي تتبع للوزارة في انتظار التخليص منذ مطلع العام الجاري بلغت 12 حاوية، مُؤكِّدة سلامة المواتر وعدم دخولها لمزادات البيع (الدلالة) بالميناء بسبب الغرامات المتراكمة طيلة الفترة الماضية.