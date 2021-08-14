الولايات المتحدة ترسل مبعوثها الخاص للقرن الإفريقي إلى إثيوبيا والإمارات

الخُرطوم: باج نيوز

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مبعوثها الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى جيبوتي وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة في الفترة من 15 إلى 24 أغسطس 2021.

وبحسب بيان للخارجية الأمريكية تلقت “باج نيوز” نسخةً منه، يعقد المبعوث الخاص فيلتمان اجتماعات مع كبار المسؤولين في الدول الثلاث لمناقشة الفرص المتاحة أمام الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز السلام ودعم الاستقرار والازدهار في القرن الأفريقي.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في تغريدة على تويتر مساء “الخميس” : “في هذا الوقت الحرج دعا الرئيس، المبعوث الخاص فيلتمان للعودة إلى إثيوبيا.

وأضاف: إن شهوراً من الحرب تسببت في معاناة وانقسامات هائلة لن تلتئم عبر الحرب ومزيد من القتال. ودعا سوليفان جميع الأطراف للعودة العاجلة لطاولة المفاوضات.

وأعلنت الحكومة الإثيوبية من جانبها، الثلاثاء، إلغاء وقف إطلاق النار المعلن منذ يونيو الماضي مع “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” شمالي البلاد.

وبحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء آبي أحمد، قررت أديس أبابا “مواجهة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، وإلغاء وقف إطلاق النار”.

واندلع القتال بين قوات الحكومة الفيدرالية وقوات جبهة تحرير تيغراي في نوفمبر 2020، على أثر هجوم شنته الأخيرة على قاعدة محلية للجيش الإثيوبي.

وبحسب تقارير قُتل منذُ بداية الحرب في الإقليم بين القوات الإثيوبية وعناصر الجبهة الشعبية، قتل آلاف الأشخاص، ونزح حوالي 300 ألف شخص خارج تيغراي مع اتساع نطاق الصراع.