حمدوك وقضية اردول.. تقييم المعالجة

ضجت الاوساط الرسمية والشعبية باستدعاء رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لمدير الشركة السودانية للموارد المعدنية مبارك أردول المتعلقة بعدما رشح في الإعلام طلبه مساهمة مالية من شركات التعدين لدعم حكومة إقليم دارفور..

واعتبر البعض أن المعالجة اتت قاصرة ودون قامة حكومة الثورة ، فيما قرأ آخرون المعالجة من منظور الحكمة لتلافي بعض الاشياء المتعلقة بحساسية وهشاشة الوضع السياسي الراهن.. وقد خرج الاجتماع بموجهات تتعلق بعدم التبرع بالمال العام دون الرجوع لوزارة المالية، واتباع الاساليب التي تستقيم مع نظم الحوكمة المطلوبة، وأن التعامل مع التزامات المسؤولية المجتمعية بهذه الطريقة غير صحيح..

(السوداني)استنطقت القيادي بحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، والقيادي بالحزب الشيوعي كمال كرار، وعضو تحالف المحامين الديمقراطيين نصر الدين سعد، اضافة إلى الخبير الاقتصادي عبد العظيم المهل.

الخرطوم: هبة علي

• كمال عمر: المعالجة ضعيفة وبعد الثورة لايمكن جمع الاموال بهذه الطريقة

(1) هل معالجة حمدوك لقضية اردول هي الامثل؟

كمال عمر:

اردول تصرف بحسن نية ولم يودع هذه المبالغ بحسابه الشخصي بل على العكس كان شفافا وتجربة اردول في التعامل مع المال العام ضعيفة لذلك اتت المعالجة ضعيفة وبعد ثورة التغيير لايمكن جمع الاموال بهذه الطريقة وتتصرف دون القواعد المتعلقة بالمال العام واعتبر التصرف خاطئا والمعالجة خطأ معمق.

كمال كرار:

لم تكن هنالك معالجة من الاساس بحديث رئيس الوزراء وكان بمثابة تلقي تنوير من اردول واكتفى بالتنوير ، والملاحظات التي قيلت بشأن المال العام والمسئولية المجتمعية.

نصر الدين:

يجب تسمية الأشياء بأسمائها الصحيحة ، مبارك اردول ليس من حقه ان يطلب مبالغ مالية من اي جهة الا عن طريق الميزان الرسمي للدولة والمتعلق بالاستحقاقات التي تورد لوزارة المالية.

المهل: هنالك جوانب قانونية تتعلق باللوائح المالية واخرى بالمؤسسية فضلا عن المستندات والمختصين، ولم تتم المعالجة وفقا لذلك.

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* كرار: بالقوانين المالية والمحاسبية والمتعلقة بأوجه جمع وصرف المال العام

(2) كيف يفترض أن تكون المعالجة؟

عمر:

كان يجب ان تتم المعالجة عبر وزارة المالية لانها تملك ولاية المال العام وتخرج المبالغ من وزارة المالية لائحيا بأسس محاسيبة لكي لا تترك التقديرات الادارية لموظفين خالفوا مقتضيات الصرف الحكومي، وضبط المال العام يتم عبر وزارة المالية والمراجع العام.

كرار:

ما دار له علاقة بالقوانين المالية والمحاسبية في الدولة والمتعلقة باوجه جمع وصرف المال العام وبناء على ذلك فإن ما حدث نوع من الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن او الغرامة او الإعفاء من المنصب او خلافه، يبدو ان الحكومة فيما يتعلق بهذا الامر رضخت للامر الواقع ويبدو ايضا ان لمبارك اردول كروت عديدة بيده متعلقة بهذا الشأن.

نصر الدين:

يجب محاسبة اي شخص بغض النظر عن من هو او منصبه لجهة ان الثورة التي اتت بهم خرجت من اجل العدالة ابتداءً ، ولتتحقق العدالة يجب الا تجزأ.

المهل:

كان من الافضل تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من مختصين ومهنيين وترفع تقريرها ثم بعد ذلك وبناء على توصيات اللجنة يتم تكوين لجنة محاسبة.

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* نصر الدين: المعالجة بالنظر للحساسية لن يبني دولة

(3) هل كانت المعالجة حكيمة أم راعت ابعادا حساسة للقضية؟

عمر:

لحمدوك حسابات في المعالجة متعلقة بالوضع السياسي الحالي، فتاريخ اردول النضالي ومشاركته في السلطة اضاف بعدا سياسيا جديدا بغض النظر عن القبيلة او المناطقية، حمدوك اراد ان يعالج الامر بحكمة اقرب للمحاباة السياسية وحصيلة اردول في النجاح بالشركة كبيرة.

كرار:

بالمال العام ليس هنالك مايسمى بالحكمة لان الامر متعلق بالقانون الذي يجب أن يطبق على الجميع، ومنذ العام 1956 هنالك قوانين تتعلق بالمال العام وليس الامر بالجديد وهذه المعالجة ستزيد الشكوك لدى المال العام بأوجه صرف المال العام.

نصر الدين:

اذا تمت المعالجة بالنظر للحساسية فلن نستطيع بناء دولة وعلى الدولة ان تختار بين البناء او المحاباة لفئة دون فئة وهذا بالطبع سيؤثر على مسار الدولة وتطلعات شعبها بالديمقراطية.

المهل: المعالجة لم تكن حكيمة ، ويجب ان لا تكون هنالك مجاملة في تطبيق القانون وكان هذا بالعهد السابق ويفترض أن يكون قد انتهى.

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* المهل: اقرب للتحلل الذي كان بالعهد السابق

(4) هل يمكن للمعالجة التي تمت أن تشجع الفساد؟

عمر:

المعالجة التي تكون بضوابط ويستخدم بها المشرط تكون موعظة للاخرين ونناشد رئيس الوزراء بعدم المعالجة بهذا السلوك والعفوية وذلك من اجل تحقيق شعارات الثورة في محاربة الفساد.

كرار:

مما لايدع مجال للشك فان معالجة حمدوك ستشجع على الفساد والاعتداء على المال العام بل وعلى الافلات من العقاب لان المعالجة تشبه التنبيه لحسن السير والسلوك.

نصر الدين:

المعالجة بمثابة فتح باب للفساد والذي يمكن ان يستشري في اجهزة الدولة.

المهل:

ماحدث اقرب للتحلل الذي كان بالعهد السابق