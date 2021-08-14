طبيبة أسنان: التسوك الصحيح يجب ان يستمر لمدة 20 دقيقة

كوكتيل: وكالات

قالت طبيبة الأسنان د. سامية العشماوي إن الأهتمام بصحة الفم والأسنان يعني الاهتمام بالصحة بصورة عامة لأن وجود إشكالات صحية بالأسنان يعتبر مدخلا لأمراض أخرى . وأشارت د. سامية العشماوي خلال حديثها لبرنامج مساء جديد علي قناة النيل الأزرق الى أن الأنسان مطالب بعمل فحص دوري للأسنان كل ستة أشهر وليس بالضرورة الانتظار إلى حيث حدوث مشكلة صحية . وطالبت بضرورة تغيير الفرشاة المستخدمة في نظافة الأسنان كل ثلاثة أشهر ،وأكدت أن التسوك بالليل قبل الخلود للنوم مهم جدا لأنه يمنع مشاكل التسوس ولاتجد البكتريا الناتجة عن بقايا الطعام الفرصة لإحداث الأضرار بالأسنان لذلك يجب على الجميع أن يحرصوا على التسوك بالليل بعد تناول وجبة العشاء وليس قبلها . وقالت إن التسوك الصحيح يجب أن يكون لمدة 20 دقيقة مرتين في اليوم على الأقل لأنه يحافظ علي صحة الفم بصورة عامة .