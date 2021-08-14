د. حمدوك يهنئ الجيش بعيده السابع والستين

الخرطوم: السوداني

أرسل رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، التهاني إلى الجيش السوداني، بمناسبة عيده السابع والستين.

وقال د. حمدوك: “أتمنى لو كان باستطاعتي أن أشد على يد كل جندي سوداني يقف في الخطوط الأمامية، فاتحاً صدره ليتلافى كل خطر ويرد كل مُعتدٍ، فهم يستحقون منا الشكر والتقدير المستمر”.

وأضاف رئيس الوزراء: “كلما كان الجيش السوداني قوياً موحداً، كلما كان أكثر قدرةً على حماية الأرض، والمساهمة في الحفاظ على الديمقراطية وفي الذود عن حياض الوطن.. كل عام وجنودنا الذين يحمون الثغور في طول البلاد وعرضها بخير، وكل عام وجيشنا لمجد السودان مُشيد”.