هيئة الأركان: سيبقى الجيش صمام أمن البلاد

الخرطوم: السوداني

قال نائب رئيس هيئة الأركان، الفريق أول ركن مجدي إبراهيم عثمان، إن وحدة الجيش هي صمام أمن البلاد التي تنبع من انتفاء الإثنية والعرقية والقبلية فيه، ويلتف جميع منتسوبيه خلف رايته القومية.

وأضاف في كلمته في طابور العرض العسكري بمناسبة عيد الجيش السابع والستين: “القوات المسلحة هي قبيلتنا التي ننتمي إليها، هي جيشنا، وهي أيضاً عقيدتنا القتالية التي تجمعنا وتوحد صفنا”، موضحًا أن هذا ديدنهم الذي ظلّت عليه مسيرتهم منذ نشأة الجيش ولن يحيدوا عنها، مشيراً الى أن راية الجيش لن تسقط ما دام خلفها رجال هذه مبادئهم.

وأكد أن احتفالات العيد السابع والستين للقوات المسلحة ستنطلق الى شرق البلاد، بالفشقة احتفالاً بعودتها الى ربوع الوطن.