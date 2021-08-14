قرعة الأبطال تحدد منافسي القمة الهلال يبدأ من إثيوبيا والمريخ يتاهب للأوغندي

أسفرت قرعة الدوري التمهيدي لأبطال إفريقيا ، عن مواجهة الهلال لنظيره فاسيل كينيما الإثيوبي، فيما سيلعب المريخ مع الإكسبرس الأوغندي.

وسيبدأ المريخ والهلال جولة الذهاب من خارج ملعبهما وستجري مباراة الذهاب في 15 أو 16 أو 17 أكتوبر المقبل وبعد اسبوع لقاء الإياب.

ومن المنتظر أنّ يجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” قرعة دور المجموعات الذي سينطلق في فبراير 2022.

وفي حالة تفوق المريخ على منافسه الأوغندي، سيقابل المنتصر من لقاء زنكاوا الزامبي وكونانجي بطل غينيا الاستوائية، بينما سيواجه الهلال حال تأهله الفائز من مواجهة الشباب التنزاني وريفرز النيجيري.