(كاف) يعفي 10 أندية من تمهيدي دوري أبطال إفريقيا

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، إعفاء 10 فرق من خوض الأدوار التمهيدية لبطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجديدة.

وبحسب مصدر في الكاف لكووورة، فإنه تم إعفاء كل من: “الأهلي، الزمالك، سيمبا التنزاني، حوريا كوناكري الغيني، الترجي التونسي، النجم الساحلي، الوداد المغربي، الرجاء المغربي، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، مازيمبي الكونغولي”.

الجدير بالذكر أن الأهلي هو حامل لقب دوري الأبطال في آخر نسختين، بعدما فاز بها عام 2020 على حساب الزمالك والموسم الماضي على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

وأكد الاتحاد الإفريقي انطلاق النسخة الجديدة من البطولتين يوم 10 سبتمبر المقبل، على أن تبدأ مراحل المجموعات في فبراير 2022.

وأوضح الكاف أنه سيتم السماح لأفضل 12 اتحادا وطنيا بمشاركة فريقين في المسابقات المختلفة، وهي كالتالي:

“جنوب إفريقيا والجزائر وأنجولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وغينيا والمغرب ونيجيريا والسودان وتنزانيا وتونس وزامبيا”.