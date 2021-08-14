الحسن الميرغني يصل البلاد لطرح مبادرة للوفاق الوطني

الخرطوم: السوداني

وصل مساء اليوم السبت إلى البلاد محمد الحسن الميرغني رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي الديمقراطي الاصل، وكان في استقباله عدد من قيادات الحزب على رأسهم عبد الله الميرغني والتوم هجو عضو مجلس شركاء الفترة الإنتقالية وعبد العزيز عشر ممثل حركة العدل والمساواة السودانية وعدد من قيادات الاحزاب .

وقال “مالك درار” نائب رئيس قطاع التنظيم بالحزب ان محمد الحسن الميرغني جاء لطرح مبادرة الحزب للوفاق الوطني حيث سيلتقي بقيادات الاحزاب وكل المكونات السياسيه ومعرفه آرائهم.

وأضاف درار ان هذه المبادرة تأتي وفق توجيهات مولانا محمد عثمان الميرغني رئيس الحزب الاتحادي الأصل الذي يؤيد الوفاق الوطني والتكاتف في المرحلة الانتقاليه وصولا الى انتخابات حرة.

مشيراً الى ان الزيارة تهدف ايضا إلى لم شمل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، مبيناً ان هناك امال كبيرة على تحقيق مرحلة الوفاق الوطني باعتبارها مرحلة جديدة يقودها الحزب من أجل مصلحة السودان.

التوم هجو عضو مجلس شركاء الفترة الإنتقالية قال إن محمد الحسن رمز معروف وان قدومه له ما بعده من أجل وحدة القوى الحية وان مشاركتنا في استقباله تمثل دفع العمل المشترك للوفاق من أجل خروج السودان من الوضع الحالي.

عبد العزيز نور عشر ممثل حركة العدل والمساواة السودانية، رحب بقدوم محمد الحسن مشيرا الى ادواره المميزه في تحقيق السلام وان وجودة يدفع الى الاستقرار وتنمية السودان .

جمعة الوكيل، ممثل حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني اركو مناوي، قال ان الحزب الاتحادي الأصل جزء من السلام، وهو عضو اساسي في نجاح حكومة الفترة الانتقالية.

مشيرا الى ان الحركة لها علاقات استراتيجيه مع الحزب الاتحادي مؤكدا أهمية التغيير وقال ان السودان وطن يسع الجميع .

فيما حيّت “شذى عثمان الشريف” امينة المرأة بالحزب الاتحادي الأصل القوات المسلحة في عيدها السنوي، مشيرة الى ان مولانا الميرغني أكد على اهميه توحيد الكلمة وتناسي الجراحات من أجل وطن يسع الجميع.

وقالت إن المبادرة مطروحة للجميع مؤكدة على ضرورة نبذ العنف مؤكدة الدعم الكامل للحكومة الانتقالية التي تعمل على تحقيق شعار الثورة، وقالت إن استقبال محمد الحسن شارك فيه ممثلون لعدد من الكيانات.