النيل يجتاح شوارع الكلاكلة جنوبي الخرطوم ولجنة الفيضان تجدد تحذيراتها

الخرطوم: السوداني

اجتاحت مياه النيل الأبيض، عصر اليوم السبت، حي الكلاكلة القبة، جنوبي الخرطوم، وغمرت الشوارع بالمياه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصوراً، تظهر تدفق المياه عبر طرقات الحي في وقت انتشرت فيه قوات من شرطة الدفاع المدني بالمنطقة.

وحذرت وزارة الري سُكان ولاية الخرطوم، من فيضانات خلال الساعات المقبلة، بعد تخطي منسوب المياه في نهر النيل مستوى الفيضان بأكثر من نصف متر يوم أمس الجمعة.

وأفادت لجنة الفيضان في السودان التابعة لوزارة الري، بأن منسوب النيل عند ولاية الخرطوم وصل إلى مستوى 17.14 مترًا، متجاوزًا منسوب الفيضان بـ52 سنتيمترًا.

وأكدت اللجنة، ضرورة اتخاذ سكان الخرطوم وشمالها كل الاحتياطات اللازمة لحماية الأنفس والممتلكات، تحسبًا للفيضانات المقبلة.