جهاز المخابرات العامة يتبرأ من صلته بضابط اعتقلته لجنة إزالة التمكين

الخرطوم: السوداني

نفى جهاز المخابرات العامة السوداني، علاقته بالفريق أمن ياسر حسن عثمان الذي أوقفته لجنة التفكيك وإزالة التمكين، الخميس الماضي، في تهم تتعلق بالفساد وغسل الأموال والإتجار بالنقد الأجنبي وتخريب الاقتصاد الوطني، كما جاء بوكالة السودان للأنباء.

وشدد بيان صدر اليوم السبت على انه “ليس لجهاز المخابرات أي علاقة بالتهم المنسوبة للمذكور”.

وأضاف “يؤكد جهاز المخابرات العامة أن الفريق ياسر حسن عثمان تقاعد عن العمل ولا يتبع للجهاز كضابط في الخدمة، إذ تتخذ الإجراءات داخل الجهاز في حالة إذا كان في الخدمة أيا كانت طبيعة التهمة”.

كما أشار البيان الى أن جهاز المخابرات العامة ليس لديه صلة فيما ذكر من تهم “وهي قضايا شخصية ترتبط بتحقيقات قانونية كفيلة بإثبات او نفي التهم الموجهة للمذكور”.

وأوضح أن إدارة الاستثمار في الجهاز تم حلها منذ نحو عامين وتكوين صندوق للضمان الاجتماعي تديره لجنة من عضوية الجهاز وضباط بالمعاش.