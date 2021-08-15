اتحاد الكنابي يؤكد دور جميع المكونات في عملية الإنتاج بالجزيرة

الخرطوم : السوداني

أكد رئيس تحالف تنمية الكنابي والقرى السودانية ، د. محمد آدم محمدين ، على دور سكان القرى والكنابي في ترقية الإنتاج الزراعي والحيواني بمشروع الجزيرة.

وأكد على ضرورة التسامح والصالح لتفويت الفرصة على دعاة الفتنة والتفرقة بين أهل الجزيرة من عناصر النظام السابق.

وقال محمدين لدى مخاطبته حفل تأبين الشهيد دهب كركري عبد الله الذي أصيب خلال مشاجرة بين عدد من سكان الحي الشرقي والغربي بمدينة المنورة بولاية الجزيرة ، إن شعارات ثورة ديسمبر يجب ان تتحقق في مجال العدل والمساواة والامن والاستقرار