خالد عمر : تحضيرات لافتتاح محطة قري 3 قبل الصيف

الخرطوم : السوداني

كشف وزير رئاسة مجبس الوزراء ، خالد عمر يوسف عن تحضيرات جارية لافتتاح محطة كهرباء قري 3 قبل حلول فصل الصيف القادم.

وعقدت الغرفة المركزية للسلع الاستراتجية ، بمجلس الوزراء امس اجتماعاً برئاسة الوزير خالد عمر لمتابعة تنفيذ تكاليف الاجتماع السابق .

وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع اطمأن على موقف إمداد وتوزيع الوقود و توفير الإعتمادات المالية الخاصة بتوفير الأدوية المنقذة للحياة و أدوية الأمراض المزمنة كما استمع الاجتماع أيضاً إلى إفادة من السيد وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ حول إنفاذ الخطة التفصيلية لتأمين حقول إنتاج النفط بالبلاد.