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خالد عمر : تحضيرات لافتتاح محطة قري 3 قبل الصيف

أخبار السودان
By alsudani 0

الخرطوم : السوداني
كشف وزير رئاسة مجبس الوزراء ، خالد عمر يوسف عن تحضيرات جارية لافتتاح محطة كهرباء قري 3 قبل حلول فصل الصيف القادم.
وعقدت الغرفة المركزية للسلع الاستراتجية ، بمجلس الوزراء امس اجتماعاً برئاسة الوزير خالد عمر لمتابعة تنفيذ تكاليف الاجتماع السابق .
وقال وزير رئاسة مجلس الوزراء إن الاجتماع اطمأن على موقف إمداد وتوزيع الوقود و توفير الإعتمادات المالية الخاصة بتوفير الأدوية المنقذة للحياة و أدوية الأمراض المزمنة كما استمع الاجتماع أيضاً إلى إفادة من السيد وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ حول إنفاذ الخطة التفصيلية لتأمين حقول إنتاج النفط بالبلاد.

alsudani
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