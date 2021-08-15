الدولار يستقر في (451) جنيه للبيع في الموازي

الخرطوم :الطيب علي

استقرت أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازي أمام الجنيه في تداولات السبت متزامنة مع زيادة حجم المعروض واستقرار الطلب.

وطبقا لمتعاملين تحدثوا لـ السوداني فإن سعر البيع للدولار سجل 451 جنيها فيما سجل سعر البيع للريال السعودي 121 جنيها والشراء 119 جنيهاً بينما بلغ سعر البيع للدرهم الاماراتي 123 جنيها والشراء 122 جنيها كما سجل سعر البيع لليورو 531 جنيها والشراء 525 جنيها. وارجع المتعاملون استقرار أسعار العملات لتحسن المعروض من النقد الأجنبي متوقعين مزيدا من الاستقرار خلال الأيام المقبله حال استمرار زيادة المعروض.