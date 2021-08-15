عودة نادي السينما بالخاتم عدلان

الخرطوم: كوكتيل

نظم مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية عرضاً سينمائياً لفيلم: (هوتيل رواندا)، وذلك الخميس الماضي. وحضر العرض مجموعة من الطالبات والطلاب، الناشطين، الأساتذة، الدراميين، المعلمين والمحامين. الفيلم تم انتاجه عام 2004 ومدته ساعان، وهو يتناول قضية العنصرية في رواندا.

بعد انتهاء الفيلم، انخرط المشاركون في نقاش مادة الفيلم، وتمحور النقاش حول قضية العنصرية، وتشابه الواقع الرواندي مع الواقع السوداني في بعض الجوانب. تشعب النقاش بعدها وتطّرق لقضية العدالة الانتقالية ووجوب تحقيق النموذج السوداني.

ناقش الحضور مسألة القوانين وضرورة تضمين نصوص واضحة تجرم العنصرية والسلوك العنصري، وأمن المشاركون على ضرورة تضمين مناهج التربية للتنبيهات والإرشادات اللازمة الداحضة للعنصرية لتنشئة التلاميذ والتلميذات التنشئة السليمة. واختتمت الأمسية بتوصية ضرورة استمرار نادي السينما بالمركز وتنوع المواضيع المطروحة للنقاش