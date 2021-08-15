الاعتداء على مسؤول بمصنع أسمنت بالسلاح الأبيض والناري

الخرطوم: السوداني

اعتدت مجموعة مسلحة على المسؤول من مصنع العطار للمنتجات الأسمنتية – بالتريعة طريق جبل أولياء الخميس الماضي بسلاح ناري وأبيض.

وقال مصدر لـ(السوداني)، إن الحادثة وقعت في العاشرة والنصف من مساء الخميس الماضي، بعد أن دخلت مجموعة من الأشخاص المصنع وطالبوا من المسؤول –تركي – الجنسية منحهم فاتورة بلوك، وتابع: “أجابهم بأن المصنع لا يعمل ليلًا، وتم تهديده بالسلاح بعد أن طلبوا منه فتح الخزنة ومنحهم ما بداخلها، قبل أن يخبرهم بأنها فارغة”.

وأضاف المصدر: تم تهديده والاعتداء عليه بالضرب على الرأس بنهاية المسدس، مما أصابه بجرح وقطع شريانه بسلاح أبيض، مما جعله يستنجد بالعمال الذين لم يستطيعوا الوصول الى المعتدين وتم إسعافه.