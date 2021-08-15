الخرطوم وود مدني يسجلان أعلى من منسوب الفيضان واللجنة توجه بخفض تصريف سدي جبل اولياء والروصيرص

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الري، اليوم الأحد، إن العاصمة الخرطوم سجلت 17.19 متر، أقل من أعلى منسوب سجل 17.66 بـ47 سنتمتراً.

وأشارت في تقريرها اليومي، إلى أن قطاع ود مدني سجل (19.95) أقل من اعلى منسوب سجل (21.00) بـ105 سنتمترات.

وقالت الوزارة، إن قطاع مروي- دنقلا سيشهد ارتفاعاً بمعدل 4 سنتمترات، ونوهت المواطنين في كل القطاعات بأخذ التحوطات اللازمة.

ووجهت لجنة الفيضانات بتخفيض تصريفات خلف سد جبل اولياء الى 60 مليون متر مكعب في اليوم، وخلف سد الروصيرص الى 570 مليون متر مكعب في اليوم لحين إشعار آخر، لتخفيف حدة الفيضان.