ارتفاع منسوب النيل الرئيسي بمحطة عطبرة

الخرطوم: السوداني

سجّل نهر النيل الرئيسي اليوم الأحد، 15 متراً و93 سم بارتفاع 1 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 17 سم عن العام الماضي.

وسجل نهر عطبرة 15 متراً و40 سم بانخفاض 2 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 18 سم عن العام الماضي.

وأوضح التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف بولاية نهر النيل، أنّ الفاصل المداري يمر شمال عطبرة، مَارّاً بمدينة الدبة، حيث يتوقع هطول الأمطار.

وأشار إلى هطول أمطار خفيفة، ولأتربة كثيفة بكل من محليتي الدامر وعطبرة.

وناشدت الغرفة، المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران، لارتفاع مناسيب النيل، حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.