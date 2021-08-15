الدقير: على الأحزاب السياسية الاستعداد للانتخابات

الخرطوم: السوداني

دعا رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير إلى ضرورة العمل على مشاريع التحول الديمقراطي، مؤكداً التزام حزبه وإيمانه بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وقال الدقير خلال ورشة حول الانتخابات أمس: “يجب على الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزب المؤتمر السوداني، الاستعداد والعمل على إصلاح المؤسسات الداخلية والديمقراطية داخلها، وصولاً للانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية”.

وتناولت الورشة التي عقدتها لجنة الانتخابات العامة، الخطة التشغيلية وتجهيز الحزب ومؤسساته لخوض الانتخابات العامة بنهاية الفترة الانتقالية.

الجدير بالذكر أن الورشة حضرها عدد كبير من عضوية الحزب، من بينهم رئيس الحزب م. عمر الدقير، ونائب الأمين العام محمد علي شقدي، ورئيس لجنة الانتخابات وعضو المكتب السياسي م. طارق منصور، وبحضور أعضاء لجنة الانتخابات العامة بالحزب.