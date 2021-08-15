صراع القمة حول الدوري يشتعل المريخ في موقعة ملتهبة أمام الوادي نيالا الليلة غارزيتو يدفع بتوليفة جديدة ويراهن على خبرات لاعبيه

الخرطوم : السوداني

يستهدف المريخ الاستمرار في مسلسل تقليص الفارق مع نده التقليدي الهلال وذلك عندما يواجه حي الوادي نيالا في السابعة من مساء اليوم باستاد الخرطوم ضمن مواجهات الدوري الممتاز لكرة القدم

وقلص المريخ الفارق بينه ومتصدر الترتيب الهلال الى ثلاث نقاط بعد أن استفاد من تعثر الاخير في المباراة الماضية امام توتي وبالمقابل تمكن الاحمر من تحقيق فوز مهم على الامل عطبرة بثنائية نظيفة

ويدرك المريخ صاحب ال 59 نقطة بان مباراته امام حي الوادي نيالا الليلة لن تكون سهلة خاصة وان الاخير يعتبر منافسا شرسا حيث قدم مستويات فنية مميزة في النسخة الجارية من بطولة الدوري مكنته من احتلال المرتبة الثالثة برصيد 38 نقطة مما جعله يتاهل للمشاركة الخارجية في البطولة الكونفدرالية القادمة.

ويسعي الاحمر بقيادة مدربه الفرنسي غارزيتو للاستمرار في مسلسل الانتصارات مستفيدا من خبرات وطموحات لاعبيه ومن التوليفة المميزة التي ظل يدفع بها المدير الفني الفرنسي في المباريات الاخيرة والعودة القوية لعدد من الاسماء ابرزهم المهاجم بكري المدينة الذي قدم مستويات لافتة منذ عودة المدرب الفرنسي غارزيتو الى جانب الحرس القديم بقيادة القائد امير كمال ورمضان عجب عطفا على الظهور المميز للظهير بيبو في وسط الملعب الى جانب بقية الاسماء، وينتظر ان تشهد تشكيلة غارزيتو تغييرات جديدة في مباراة اليوم.

وبالمقابل يتوقع أن يقدم حي الوادي نيالا مباراة كبيرة قياسا بتحضيرات الفريق وحرصه على الخروج بنتيجة ايجابية امام المريخ لا سيما في ظل آمال الفريق في تقديم مستويات لافتة في ختام نسخة الدوري يؤكد بها احقيته في التنافس الخارجي الموسم القادم خاصة بعد أن اوقعته القرعة امام منافس شرس وهو الاهلي بنغازي الليبي.

وينتظر أن يقود الوادي في لقاء اليوم لاعبوه المعروفون وابرزهم طارق لوكا ومحمد يحيى الى جانب بقية الاسماء المعروفة بالفريق.