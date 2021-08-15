الهلال يتطلع للعودة إلى سكة الانتصارات أمام الخيالة

الخرطوم: السوداني

يتطلع الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز حينما يستقبل الأزرق على ملعبه في أم درمان مساء اليوم فريق هلال الفاشر في مباراة يتوقع أن تأتي قوية بين الطرفين، فالهلال الذي يجلس في صدارة الترتيب برصيد (٦٢) نقطة تعثر بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل في آخر مواجهة أمام توتي العاصمي ويدرك الأزرق أن أي نتيجة سلبية في مباراة اليوم ستمنح المريخ أفضلية اللحاق بالهلال في الصدارة قبل قمة نهاية الموسم، ووجهت إنتقادات للجهاز الفني للهلال بسبب احتفاظه بتشكيلة ثابتة مما أثر على التركيز الذهني للاعبين لذلك يتوقع أن يجري الجهاز الفني للهلال تعديلات كبيرة على صعيد التوليفة الأساسية اليوم حيث يتوقع أن يعود سليم برشاوي ومؤيد عابدين لخيارات الهلال الأساسية.

في المقابل سيلعب هلال الفاشر مباراة اليوم دون ضغوط بعد أن تمكن الفريق من الجلوس في المنطقة الدافئة حيث يمتلك الخيالة (٣٦) نقطة.