ضبط أسلحة وذخائر وكمية من المخدرات بالبحر الأحمر

بورتسودان: عبد القادر باكاش

أعلنت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر، ضبط أسلحة بأحجام مُختلفة وذخائر، وكمية من المخدرات.

وكشف مدير شرطة الولاية، اللواء شرطة أمير عبد المنعم فضل، بأن شرطة مكافحة التهريب ألقت القبض على عدد (17) كلاشنيكوف و(73) مسدساً من ماركات مختلفة، بجانب ضبط أكثر من أربعين ألف طلقة وذخائر مختلفة وأسلحة ثقيلة.

وامتدح مدير شرطة الولاية، قوات الشرطة، مؤكداً دعمه اللوجستي والمعنوي للقوات. كما أعلن القبض على كميات مُقدّرة من المخدرات. وقال إن فرعية مكافحة المخدرات بالبحر الأحمر استطاعت ضبط كميات كبيرة من الهيروين والمخدرات عابرة لدول الجوار.

وأعلن مدير فرعية مكافحة المخدرات، العميد أنور مصطفى، عن ضبط (6) كيلو هيروين مُتّجهة من دولة مجاورة عبر السودان لدولة مجاورة أخرى تم ضبطها بمدينة سواكن، إلى جانب ضبط (850) قطعة بنقو في حي ببورتسودان و(50) قطعة بنقو بمنطقة جبيت المعادن.

هذا ووقف والي البحر الأحمر المهندس عبد الله شنقراي خلال زيارته لشرطة مكافحة التهريب بالبحر الأحمر على أداء شرطة مكافحة التهريب، ووصف شنقراي ما حدث من ضبطيات بالإنجاز الكبير، لا سيما أن دخول الأسلحة النارية والذخائر للولاية له أثرٌ سالبٌ على أمن واستقرار الولاية؛ ووعد بالرعاية والتحفيز.