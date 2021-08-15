إعلان حظر التجوال بطوكر بعد مقتل مُواطن واحتواء تفلتات قبلية 

بورتسودان: عبد القادر باكاش

أصدر المدير التنفيذي لمحلية طوكر، رئيس لجنة أمن المحلية، علي محمد عبد الله، قراراً بفرض الطوارئ وحظر التجوال الشامل. وذلك على خلفية جريمة قتل تمت أمس بمدينة طوكر تبعتها تفلتات محدودة لإصابات وسط المواطنين.

وجاء حظر التجوال، استناداً لاجتماع لجنة أمن المحلية نسبةً لاضطراب الأحوال الأمنية في مدينة طوكر، وحفاظاً على أرواح المواطنين، واستناداً على قانون الطوارئ والسلامة لسنة 1997م. ويبدأ الحظر من الساعة التاسعة مساءً وحتى الرابعة فجراً، ويستمر حتى الثلاثاء في كل مناطق وأحياء مدينة طوكر.

ونص القرار على أن تنطبق جميع العقوبات الواردة في قانون الطوارئ وحماية السلامة لسنة 1997م على كل من يخالف الأمر.

هذا واستثنى القرار عمال الكهرباء وعمال المخابز والعاملين بالقطاع الصحي وعمال هيئة المياه.