الشرطة ترد على اتهام بعض منسوبيها بالسطو المُسًلح على منزل رجل أعمال بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

أصدر المكتب الصحفي للشرطة بياناً، اليوم الأحد حول اتهام بعض منسوبيها بالسطو المسلح على منزل بضاحية الرياض، بالخرطوم .

وقالت الشرطة ما تداول بشأن أن ضابطين وأفراد من الشرطة نفذوا سطواً مسلحاً بالعاصمة، فإننا نؤكد أن ضباط شرطة وأفراد دخلوا بالفعل منزلاً بحي الرياض بالخرطوم وذلك تنفيذاً لأمر ضبط وتفتيش قانوني موقع من جهة الإختصاص بالسلطة القضائية بناءً على معلومات جنائية تتعلق باختصاص الإدارة التي يتبعون لها وبذلك انعقد الاختصاص القانوني والمهني والمنطقي لوجود هذه القوة في المنزل وبحضور شاهدين كما ينص القانون. (وفق البيان)

واضافت: فيما يتعلق بادعاء صاحب المنزل، تظل مجرد ادعاءات كما ذكرنا قابلة للنفي أو الإثبات وفق القواعد القانونية المعلومة ولا مجال للسجال فيها قبل الفصل القانوني.

وكشف البيان عن تشكيل لجنة تحقيق إداري في هذه القضية بجانب البلاغ، وتم أيضا استدعاء صاحب البلاغ واطلاعه على سير الإجراءات.