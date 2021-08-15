حمدوك يُصدر قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة بالخارجية

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك، قراراً بتشكيل لجنة لمراجعة التعيينات الأخيرة التي تمت بوزارة الخارجية، برئاسة د. صديق أمبدة، وعضوية أربعة آخرين.

وأسند للجنة مهام مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في اختيار وتعيين المتقدمين للوظائف التي تمت مؤخراً بوزارة الخارجية، كما لها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات التي تعينها في أداء مهامها، والاستماع لإفادات الجهات ذات الصلة.

على أن ترفع اللجنة تقريرها الختامي لرئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه، ووجه القرار وزارتي شؤون مجلس الوزراء والخارجية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.