(السوداني) تورد عضوية الآلية الوطنية لمبادرة حمدوك

الخرطوم: السوداني
تورد (السوداني) فيما يلي عضوية الآلية الوطنية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، حول الأزمة الوطنية السودانية وقضايا الانتقال الديمقراطي في البلاد.
1- اللواء م. فضل الله برمة ناصر رئيساً
2- بروفيسور مصطفى خوجلي نائب للرئيس
3- الأستاذ طه عثمان إسحق مقرراً
4- د. الهادي إدريس
5- الفريق مالك عقار إير
6- السيد الطاهر حجر
7- السيد مني أركو مناوي
8- د. جبريل إبراهيم
9- الأستاذ محجوب محمد صالح
10- بروفيسور عبد الوهاب التازي الإدريسي
11- بروفيسور عبد الله علي إبراهيم
12- بروفيسور حيدر الصافي
13- بروفيسور الأمين حمودة
14- بروفيسور منتصر الطيب إبراهيم
15- الأستاذ كمال بولاد
16- الأستاذ على الريح السنهوري
17- الأستاذ الواثق البرير
18- باشمهندس عمر يوسف الدقير
19- الأستاذ بابكر فيصل
20- د. يوسف محمد زين
21- الأستاذ أسامة سعيد
22- اللواء م. كمال إسماعيل
23- الأستاذة أمينة محمود الشين
24- الأستاذ مدني عباس مدني
25- الأستاذ محمد داوود بنداك
26- السيد أحمد شاكر دهب
27- السيد الصادق آدم إسماعيل
28- الشيخ محمد حاج حمد الجعلي
29- الشيخ أحمد محمد داوود
30- الشيخ أحمد الطيب زين العابدين
31- الشيخ محمد الشيخ الياقوت
32- الشيخ الريح عبد الله أزرق طيبة
33- الناظر سيد محمد الأمين ترك
34- الناظر علي إبراهيم محمد عثمان دقلل
35- السلطان أحمد أيوب حسين علي دينار
36- الناظر محمد سرور رملي
37- الناظر هارون الطيب هارون
38- الناظر محمود موسى مادبو
39- الناظر منتصر طلحة
40- الناظر التوم الهادي عيسى دبكة
41- الناظر الصادق عزالدين الحريكة
42- الشرتاي آدم صبي التجاني
43- المك متوكل حسن دكين
44- الناظر بشرى الصائم
45- الأستاذة سامية الهاشمي
46- الأستاذة صفاء العاقب
47- الأستاذ فضيلي جماع
48- الأستاذ أزهري محمد علي
49- الأستاذ جعفر خضر الحسن الفكي
50- الأستاذة رشا عوض عبد الله العوض
51- الأستاذة هادية حسب الله
52- الأستاذ فيصل خالد حضرة
53- السيدة إيمان إسماعيل يوسف عبد السلام
54- د. خالد التجاني النور
55- كابتن نصر الدين عباس جكسا
56- كابتن فيصل عجب سيدو تيه
57- السيد أبوبكر أحمد الخليفة مكي
58- الأستاذ سامي الباقر محمد عبد الباقي
59- د. محمد ناجي الأصم
60- د. شاهيناز جمال محمد علي
61- د. جعفر زين العابدين
62- الأستاذ محمد محجوب محمد أحمد
63- باشمهندس هاشم مطر
64- السيد الأمين الشيخ مصطفى الأمين
65- السيد أيوب تليان توتو
66- الأستاذ طارق الشيخ الطيب
67- الأستاذ محمد فريد محمد سعيد بيومي
68- السيد ميسرة الحاج جماع
69- السيدة سالي زكي
70- الأستاذ محمد أحمد مختار
71- الأستاذة مرسيلا يعقوب علي الجاك