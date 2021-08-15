(السوداني) تورد عضوية الآلية الوطنية لمبادرة حمدوك

الخرطوم: السوداني

تورد (السوداني) فيما يلي عضوية الآلية الوطنية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، حول الأزمة الوطنية السودانية وقضايا الانتقال الديمقراطي في البلاد.

1- اللواء م. فضل الله برمة ناصر رئيساً

2- بروفيسور مصطفى خوجلي نائب للرئيس

3- الأستاذ طه عثمان إسحق مقرراً

4- د. الهادي إدريس

5- الفريق مالك عقار إير

6- السيد الطاهر حجر

7- السيد مني أركو مناوي

8- د. جبريل إبراهيم

9- الأستاذ محجوب محمد صالح

10- بروفيسور عبد الوهاب التازي الإدريسي

11- بروفيسور عبد الله علي إبراهيم

12- بروفيسور حيدر الصافي

13- بروفيسور الأمين حمودة

14- بروفيسور منتصر الطيب إبراهيم

15- الأستاذ كمال بولاد

16- الأستاذ على الريح السنهوري

17- الأستاذ الواثق البرير

18- باشمهندس عمر يوسف الدقير

19- الأستاذ بابكر فيصل

20- د. يوسف محمد زين

21- الأستاذ أسامة سعيد

22- اللواء م. كمال إسماعيل

23- الأستاذة أمينة محمود الشين

24- الأستاذ مدني عباس مدني

25- الأستاذ محمد داوود بنداك

26- السيد أحمد شاكر دهب

27- السيد الصادق آدم إسماعيل

28- الشيخ محمد حاج حمد الجعلي

29- الشيخ أحمد محمد داوود

30- الشيخ أحمد الطيب زين العابدين

31- الشيخ محمد الشيخ الياقوت

32- الشيخ الريح عبد الله أزرق طيبة

33- الناظر سيد محمد الأمين ترك

34- الناظر علي إبراهيم محمد عثمان دقلل

35- السلطان أحمد أيوب حسين علي دينار

36- الناظر محمد سرور رملي

37- الناظر هارون الطيب هارون

38- الناظر محمود موسى مادبو

39- الناظر منتصر طلحة

40- الناظر التوم الهادي عيسى دبكة

41- الناظر الصادق عزالدين الحريكة

42- الشرتاي آدم صبي التجاني

43- المك متوكل حسن دكين

44- الناظر بشرى الصائم

45- الأستاذة سامية الهاشمي

46- الأستاذة صفاء العاقب

47- الأستاذ فضيلي جماع

48- الأستاذ أزهري محمد علي

49- الأستاذ جعفر خضر الحسن الفكي

50- الأستاذة رشا عوض عبد الله العوض

51- الأستاذة هادية حسب الله

52- الأستاذ فيصل خالد حضرة

53- السيدة إيمان إسماعيل يوسف عبد السلام

54- د. خالد التجاني النور

55- كابتن نصر الدين عباس جكسا

56- كابتن فيصل عجب سيدو تيه

57- السيد أبوبكر أحمد الخليفة مكي

58- الأستاذ سامي الباقر محمد عبد الباقي

59- د. محمد ناجي الأصم

60- د. شاهيناز جمال محمد علي

61- د. جعفر زين العابدين

62- الأستاذ محمد محجوب محمد أحمد

63- باشمهندس هاشم مطر

64- السيد الأمين الشيخ مصطفى الأمين

65- السيد أيوب تليان توتو

66- الأستاذ طارق الشيخ الطيب

67- الأستاذ محمد فريد محمد سعيد بيومي

68- السيد ميسرة الحاج جماع

69- السيدة سالي زكي

70- الأستاذ محمد أحمد مختار

71- الأستاذة مرسيلا يعقوب علي الجاك