عاجل.. “مناوي” يعلن اعتذاره عن عضوية الآلية الوطنية لمبادرة حمدوك

الخرطوم: السوداني

أعلن حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، اعتذاره عن عضوية الآلية الوطنية لمبادرة رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك، حول الأزمة الوطنية السودانية وقضايا الانتقال الديمقراطي في البلاد.

وقال “مناوي” عبر تغريدة على حسابه بتويتر، قبل قليل: ” ورد إسمي ضمن آليات تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء التي دعمناها وعلقنا عليها أملنا في أن تكون مبادرة وطنية تنفتح على تمثيل حقيقي لمكونات الشعب السوداني” .

مضيفاً: “إلا أنها جاءت على هوى مستشاره السياسي. لذلك أشكر رئيس الوزراء على ثقته واعتذر أن أكون جزءا منها”.