مباحثات سودانية مصرية لبحث مكامن الخطر الزلزالي

الخرطوم: السوداني

بدأت بالعاصمة المصرية القاهرة (الاحد) مباحثات واجتماعات بين مصر والسودان لدراسة مكامن الخطر الزلزالي، حيث ترأس الجانب السوداني المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية د.محمد سعيد زين العابدين، فيما مثل الجانب المصري رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمي بروفيسور جاد محمد القاضي .

وقال مدير هيئة الأبحاث الجيولوجية السودانية إن المباحثات تدرس زيادة التعاون بين البلدين في مجال الجيوفيزياء ودراسة المخاطر الطبيعية والهيدرولوجية، مشيرا إلى أن السودان يسعى من خلال مشروع التعاون لتوسيع الدراسات والتخريط في بعض مناطق السودان وصولاً لعمل الكود الزلزالي السودان إلى جانب إنشاء خريطة زلزالية ودراسة القشرة الأرضية ورفع القدرات للكوادر الجيوفيزيائية السودانية.

من جهته كشف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية المصري أن المشروعات المستقبلية التي سيتم تنفيذها بين البلدين تشمل الدراسات وتوسيع تركيب المحطات الزلزالية الثابتة والمتنقلة بالإضافة إلى عمل الخرائط التفصيلية.