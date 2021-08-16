النيل الأبيض تدعو المنظمات للتدخل بعد تدفق اللاجئين من جنوب السودان

الخرطوم : السوداني

ناشد والي ولاية النيل الابيض، اسماعيل وراق، منظمات العون الانساني بإغاثة المواطنين الذين نزحوا جراء الاحداث التي وقعت بين فصائل الحركة الشعبية بجنوب السودان في المعارضة، بمنطقة المقينص – المتنازع عليها بين السودانين-، وتوفير مواد الإيواء والغذاء، في وقت اجازت فيه لجنة الامن بالولاية تشكيل قوات مشتركة وخطة امنية لتأمين الموسم الزراعي بالنيل الابيض.

ووقف وراق لدى ترؤسه ببيت الضيافة بربك امس الاجتماع الطارئ للجنة أمن الولاية، وقف على مجمل الاوضاع الامنية بمحليات الولاية والاحداث الأخيرة بمنطقة المقينص بمحلية السلام.

وقال والي ولاية النيل الابيض في تصريح لـ(وكالة السودان للانباء) إن الاجتماع استمع إلى تقرير مفصل عن مستجدات الاحداث الاخيرة التي شهدتها منطقة المقينص الحدودية مع دولة جنوب السودان، مؤكدا هدوء واستقرار الاوضاع الامنية على طول الشريط الحدودي بالولاية، مؤكدا اطلاع لجنة الامن على الترتيبات الخاصة بتأمين الموسم الزراعي بالولاية، مشيرا إلى أن الاجتماع اجاز تشكيل القوات المشتركة والخطة الأمنية المتعلقة بحماية المزارعين وتأمين الموسم الزراعي .