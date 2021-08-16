حكومة الجزيرة تتجه لجمع المعلومات من المحليات بعد حرق ملفات الاستثمار

ودمدني: عمران الجميعابي

قال والي ولاية الجزيرة، د. عبد الله ادريس الكنين، لـ(السوداني) إن تاخير نتائج كشف المتسببين في حريق الملفات الاستثمارية والنافذة الاستثمارية ظل هاجسا يؤرق مضجع حكومة الولاية.

وأضاف :” ملف تكرار حريق مفوضية الاستثمار خلال هذا العام لدى جهات الاختصاص الاجهزة العدلية ولا نملك الا أن نقول لهم اسرعوا”.

وفي منحى آخر كشف الوالي عن اتخاذ حكومة الولاية لحزمة من التدابير لاستمرار العمل في مجال الاستثمار بتكوين لجنة للاشراف على الاستثمار وادارته بجانب وضع خطة لجمع المعلومات والبيانات المفقودة بسبب الحريق بتجميعها عبر المحليات .