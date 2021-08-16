لجنة التقصي في المفقودين تناشد مجلس الوزراء بإعادة فريق الخبراء

الخرطوم: هبة علي

قالت عضو لجنة التحقيق والتقصي في الأشخاص المخفيين قسريا لـ(السوداني) سمية ابنعوف إن اللجنة لا تثق في الطب العدلي في المشارح سيما بعد تزوير تقريري الشهيدين بهاء الدين و ود عكر.

وناشدت مجلس الوزراء بالاستعجال في استقدام فريق الخبراء مجدداً، لإكمال ما بدأه الفريق الأرجنتيني برعاية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تقييم قبل منع الفريق من دخول مشرحة التميز ومغادرتهم البلاد لاحقاً.

وذلك بعد- ما اسمته- العبث ببيانات الجثامين وارقامها و قيام مشرحة التميز مؤخراً بدفن 23 جثمان قبيل إكمال التشريح، مشيرةً إلى أن بعض الجثامين بمشرحة التميز قد تكون بها شبهة جنائية وقد تعود لمفقودي مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، واضافت:لذلك لابد من التشديد في طريقة الحفظ ومراقبة التشريح والتقارير والدفن المقنن.

واتهمت سمية في تصريح لـ(السوداني) جهات- لم تسمها- بعرقلة العمل في ملف المفقودين، منوهةً إلى أن النائب العام المكلف مبارك محمود قام بتكليف اطباء للتشريح رغم أن بينهم من به شبهة وعدم نزاهة، إضافةً لقيامهم بتجاوزات بذات الملف وغيره.